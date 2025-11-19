Мурманский тарный комбинат торжественно запустил новую технологическую линию по производству гофрокартона

Увидеть это событие пришли члены правительства, приглашённые гости и, конечно, рабочие, благодаря которым предприятие существует и развивается столько лет.

Одно из крупнейших предприятий Мурманской области по производству упаковки из жести и гофрокартона расширяет свои возможности. Они создают качественный продукт, соответствующий высоким требованиям рынка. Такой работой заполярного комбината можно гордиться.

Екатерина Голоенко, генеральный директор Мурманского тарного комбината: «Как и любая реновация - это обязательное мероприятие, которое способствует улучшению качества продукции, увеличению производительности труда. А это те манипуляции, которые позволяют нам быть современным предприятием, выпускать качественную продукцию, соответствующую современным стандартам».

Продукцию изготавливают из целлюлозного сырья, которое минимизирует негативное влияние на экологию региона. Отходы производства собирают и отправляют на вторичную переработку. Выпускаемыми упаковками обеспечивают местные рыбопромысловые компании.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Такой проект для нас очень важный. Важно и то, что компания не стоит на месте, всегда развивается, производит новую продукцию и обновляет оборудование, что в современном состоянии не всегда просто сделать «.

В ходе мероприятия с благодарственным и напутственным словом выступили гости торжественного запуска. Важно, что Мурманский тарный комбинат уже не первый год является участником национального проекта «Производительность труда». Он нацелен на помощь в создании производственной системы и стимулирование предприятий.

Андрей Костин, заместитель главы администрации города Мурманска: «Мурманский тарный комбинат – это настоящая легенда города рыбаков, а его продукция – визитная карточка Мурманска».

Рабочие комбината – не просто коллектив, а большая семья, которую объединяет общая цель. Благодаря упорству и любви к своему делу они достигают новых результатов.