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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.19 19:30

Мурманский театр кукол принимает гостей

К нам приехали артисты со всего Баренцрегиона. Норвегия, Швеция, Финляндия, и, конечно, Россия - каждый из пятнадцати театров-участников подготовил своё представление. Главные зрители - конечно же дети.

15 театров и столько же представлений. Мурманск в этом году вновь стал площадкой для проведения международного фестиваля театров кукол стран Баренцева региона. Мероприятие проводится не ежегодно, но всегда собирает большое число как артистов, так и зрителей.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мне кажется, это самый масштабный театральный форум у нас в Мурманской области в год театра. Конечно география участников - очень широкая. Это наши северные соседи: Финляндия, Швеция, Норвегия. Северные регионы России представлены практически полностью своими театрами. 15 театров, более 120 участников, огромное количество мастер-классов, различных круглых столов с привлечением ведущих театроведов страны. Вот это всё - наш фестиваль, девятый международный фестиваль театров кукол стран Баренцева Региона».

Большинство зрителей конечно дети - постоянные посетители мурманского театра кукол. Но и взрослым посмотреть спектакли будет интересно. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У меня на самом деле очень любят дети ходить с супругой. Её впечатления, например, что это один из лучших театров. Даже по сравнению с Москвой. Поэтому спасибо всему коллективу кукольного театра за то, что очень позитивную эмоцию нашим деткам дали».

К фестивалю артисты основательно подготовились и привезли самое интересное, доброе, весёлое и трогательное, из того, что есть в репертуаре. Открыли масштабный театральный показ - наши соотечественники: они выступили с постановками «Чудо в перьях» и «Маленькие трагедии».

Такие встречи любят и сами артисты. Они общаются, оценивают наработки коллег и учатся друг у друга. Руководители театра кукол из шведского Умео Ларс-Горан и Маргарета Селандер, рассказывают, что с удовольствием приезжают в Россию, ведь здесь они ощущают свою значимость. По словам артистов, в Швеции театрам кукол не придают важной роли. Отношение к ним в России шведам нравится больше.

Ларс-Гёран и Маргарета Селандер, руководители театра кукол «Månstjärnan» в Умео, Швеция: «Это вопрос - денег. Да, но не только денег. Люди-актёры в театрах считают, что они намного важнее кукол. Но ведь куклы могут сказать больше. Поэтому, я не могу понять, почему так происходит. Также в Швеции не учат актёров для театров кукол. Это тоже важная причина. Я, например, училась самостоятельно».

При этом, утверждают артисты, дети на представлениях всегда в восторге от кукол. Взрослые проблемы от них далеки. Главное - чтоб было ярко, искренне и интересно.

Международный фестиваль завершится 18 сентября. Расписание спектаклей можно узнать на официальном сайте Мурманского областного театра кукол.

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