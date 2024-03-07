Мурманский транспортный прокурор проинспектирует деятельность по перевалке угля

По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова организована проверка в порту Мурманска по факту возможного загрязнения воздуха угольной пылью.

Михаил Авакьян, Мурманский транспортный прокурор: «Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды в морском торговом порту по факту возможного загрязнения воздуха угольной пылью. Проинспектирует деятельность по перевалке угля. При наличии оснований примет меры реагирования».

Помимо этого, прокуроры проведут совещание с привлечением специалистов регионального Министерства природных ресурсов, которые так же занимаются вопросом угольной пыли в городе.

Напомним, на недавнем оперативном совещании на проблему обратил внимание глава региона, который поручил контролирующим ведомствам организовать по данному факту проверку.