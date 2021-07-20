Мурманский тяжеловес расправляет плечи

Леон Мирошник, известный тяжеловес из Мурманска, после серьёзной травмы ноги, полученной на Кубке Мира по силовому экстриму, проходит курс реабилитации.

Первые тренировки и первые 40 килограммов (ватсап) поднимает известный силач Леон Мирошник. Скажете, чему здесь удивляться, ведь поднять такой «бараний вес» просто. Но восторгаться действительно есть чему, в начале июня во время соревнований в Териберке атлет получил серьёзную травму.

После сложной операции, которую провели мурманские эскулапы, в ноге у Леона стоит железная конструкция. Поэтому груз в несколько десятков килограмм вместо четырёхсот рекордных для Леона, тоже достижение. Мячи, резинки и тренажёры специалистов отделения реабилитации и восстановительной медицины ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России обладают магическим действием. За такой небольшой промежуток времени северного атланта смогли поставить на ноги.

Алексей Криганчук, специалист отделения реабилитации и восстановительной медицины ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России: «Эти люди амбициозны. Они, как и другие люди, подвержены стрессу, жизнь у них в корне поменялась, поэтому надо их поддерживать психологически. Это очень важно».

Леон Мирошник исключил общение в соцсетях, продолжает заниматься физическими нагрузками в домашних условиях. По словам атлета, такой информационный детокс помогает ему полностью сконцентрироваться на результате.

Леон Мирошник, атлет: «Первый период - он самый главный, надо максимально работать. Мечту мою никто не отменял и у меня ещё есть год, снова буду представлять Россию на Кубке Мира».

Пока каждое движение отзывается болью, но Леону Мирошнику не впервой преодолевать себя. Каждый день сложнейшей работы даёт результат, который приближает атлета к амбициозной цели.