Мурманский участковый вместе с подельником попытался завладеть чужим автомобилем

Транспортное средство было изъято и помещено на стоянку отдела ещё в 2016 году.

Участковый сфальсифицировал документы об изъятии транспортного средства, отразив в них сведения о том, что оно якобы является бесхозяйным, при этом вставив в материалы заявление его соучастника, датированное 2016 годом.

После этого соучастник обратился в суд с заявлением об обращении автомобиля в свою собственность. Но махинация с документами не удалась, преступление выявили сотрудники собственной безопасности.

Николай Глебов, старший следователь СО по городу Мурманску: «В настоящее время полицейскому и его знакомому предъявлено обвинение, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния. Расследование уголовного дела продолжается».