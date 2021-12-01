Мурманский выставочный зал на протяжении десятков лет радует горожан и гостей заполярной столицы своими экспозициями.

Выставочный зал впервые открыли в 1992 году. Тогда он располагался в филиале Детской художественной библиотеки на улице Коммуны, 18. В 2015 году после реорганизации он переехал на улицу Октябрьскую. И с тех пор ежедневно радует северян и гостей своими выставками.

Здесь свои работы выставляют как молодые, так и именитые художники, скульпторы и фотографы. Также в стенах учреждения проводят мастер-классы, литературные вечера и культурные встречи.

Выставочный зал открывает свои двери для детей и взрослых. Кстати, дополнительное пространство, которое доступно под выставки, – это лобби в деловом центре «Арктика».

Ольга Чехова, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности выставочного зала Мурманска: «У нас каждая выставка эксклюзив, потому что каждый автор уникален. Но самые яркие, необычные и интересные - это проекты, когда собираются вместе художники. Обычно у нас это проводится летом. Выставки проводятся в «Арктике». Мы даём тему, а художники готовятся к выставке».