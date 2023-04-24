Мурманский завод ТО ТБО собирается удвоить объёмы переработки твёрдых бытовых отходов

До 120 тысяч тонн мусора ежегодно будет перерабатывать заводе по термической обработке твёрдых бытовых отходов в Мурманске после масштабной модернизации. Сейчас предприятие работает с вдвое меньшими объёмами.

Все работы на предприятии выполняются в рамках масштабного проекта по комплексной модернизации технологического оборудования, предусматривающего в том числе замену газоочистительных установок и очистных сооружений, организацию сортировки отходов перед сжиганием.

Завод - единственный объект энергетической утилизации в Мурманской области, вырабатывающий в процессе обработки отходов тепловую энергию.

На предприятии так же работает линия сортировки, на которой отбираются пригодные для вторичного использования фракции.