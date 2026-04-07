Мурманский железнодорожный вокзал стал местом для проведения профилактической акции «Будь здоров»

Измерить артериальное давление, пульс, сатурацию, уровень глюкозы в крови и получить консультацию специалиста по результатам обследования мог любой желающий. Экспресс-осмотр одного человека занимал 10-15 минут.

Дарья Лапина, специалист Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи: «Основная задача акции – это, безусловно, индивидуальное консультирование. Мы говорим о формировании здорового образа жизни, а нужен он для того, чтобы сохранить наше здоровье и укрепить его».

Сколько часов длится здоровый сон? И как называется гормон счастья? Проверить свои знания, ответив на эти и другие вопросы можно было, поучаствовав в викторине. За это северяне получали приятные призы.

София Одажиу, координатор «санитарно-профилактического просвещения» Всероссийского общественного движения «Волонтёры – медики»: «Мы задаём вопросы, они озвучивают своё предположение. Если оно правильное, то мы рассказываем дополнительную информацию, либо, если ответ неправильный, то мы рассказываем, каким он должен быть. Тем самым в такой неформальной форме рассказываем самое важное».

Основная задача медиков – выявить факторы риска и замотивировать людей к здоровому образу жизни.

Никита Шерыханов, участник акции: «Мне рекомендовали больше гулять, дышать воздухом, меньше курить, а через год всё-таки пройти медосмотр».

Помимо личных рекомендаций участники акции получили приглашение в центр здоровья, где они могут пройти комплексное обследование и получить консультацию врачей.