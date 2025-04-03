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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.25 19:30

Мурманское областное радио поздравляют с 95-летним юбилеем

По случаю такого события в ДК имени С.М. Кирова провели торжественное мероприятие, на котором собрались верные слушатели, ветераны и нынешние сотрудники радиоредакции.

Мурманская студия радиовещания впервые вышла в эфир с собственными передачами 1 апреля 1930 года. Запуск местной станции стал новым этапом развития региональной информационной инфраструктуры и культурного просвещения населения. Тогда вещание было проводным и в Мурманске насчитывалось более 700 радиоточек, а также сотни точек в области.

Анна Цедрик, ведущая радиопрограмм: «К 95-летию я делала программу «Хронограф» и собирала программу из архивных программ и из других источников об истории нашей радиостанции. С чего она начиналась – с маленькой коморочки, обитой одеялами, где работали сотрудники «Полярной правды» и люди заинтересованные. Где выступали грузчики в свободное время, давали концерты на баяне. На первом эфире был баянист».

Конечно, сейчас радио уже не в коморке и ведущими работают специалисты, а не все желающие. Но та магия близости к слушателю сохранилась и по сей день. Это очень ответственная сфера деятельности, но в трудную минуту всегда на помощь приходят опытные коллеги. Например, Наталия Бурдина, которая посвятила областной радиостанции почти 12 лет. Имея за плечами опыт корреспондента на телеканале и в газете, она видит сходства и различия работы журналиста.

Наталия Бурдина, корреспондент группы радиовещания службы программ телевидения и радиовещания: «Работа на радио немножко похожа на работу в газете, только тут ещё можно использовать звук. И нужно своими словами описать картинку, если ты делаешь сюжет. И вообще, это же всё живое – общение в прямом эфире. Можно управлять голосом, передавать свои эмоции и чувства через голос».

Поздравить сотрудников областного радио приехали руководители студий ВГТРК Северо-Запада.

Губернатор Андрей Чибис обратился с тёплыми словами в видеообращении, так как в это время глава региона был не в Мурманске. За него награды сотрудникам вручила первый заместитель Оксана Демченко.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Конечно, в этот день я поздравляю славный коллектив мурманского радио с их славной историей. Путь пройден и будет ещё пройден долгий. И, несмотря на появление других источников информации, всё равно радио остается нашим неизменным спутником».

Большой праздник завершился выступлением артистов Ансамбля песни и пляски Северного флота.

 

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