Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая

1 мая коммунисты и сторонники партии возложили цветы к памятнику В.И. Ленина. Казалось бы, Первомай – знаковый день в левом движении, традиционный праздник трудящихся, во время которого ежегодно проходят памятные марши с социалистическими лозунгами, однако, членам КПРФ вменяют организацию незаконного митинга.

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного комитета КПРФ «Конечно, это было неожиданностью для нас, потому что традиционная встреча, её практически никто не организовывал, коммунисты сходятся 1 мая для того, чтобы в государственный праздник принять участие по воле сердца».

Юрий Ваталин, первый секретарь Мурманского городского комитета КПРФ: «В государственные праздники ежегодно жители Мурманска возлагают цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. Это было известно всем абсолютно, более того, находящиеся рядом милиционеры никаких претензий нам не предъявляли, здоровались, всё было хорошо до тех пор, пока вот через месяц вдруг не появилось это событие».

Несмотря на обвинение, которое предъявили к членам партии уже после проведения акции, коммунисты виновными себя не признают и намерены отстаивать свои позиции до конца.

Геннадий Степахно, депутат Мурманской областной Думы, руководитель фракции КПРФ: «На каком основании они проводят митинг? Себе разрешают, а нам запрещают. Они проводят, так скажем, «Нашу рыбу», где 200 человек собирается или в сквере, который на проспекте, когда торговые ряды работали. Какая пандемия? Там никто не соблюдал ни дистанции. Политический заказ, вот и всё!».

Павел Сажинов, почётный гражданин Мурманской области: «Это политическая акция. Акция, прежде всего, устрашения на кануне предстоящих выборов и в Мурманскую областную Думу, и Государственную Думу».

Однако в деле всё не так однозначно. Свидетель, выступавший на судебном процессе, заявил, что люди, собравшиеся на Первоймай, использовали символику в виде серпов и молотов на одежде, кто-то пришёл с красными флагами и транспарантами. Словом, происходящее действительно со стороны могло походить на митинг. Сейчас дело рассматривается в Октябрьском районном суде, к делу привлечён квалифицированный адвокат.

Вместе с показаниями свидетеля материалы дела имеют несколько противоречивый характер.

Сергей Юрченко, адвокат: «Я считаю, что его не может быть по той причине, что мы в самом начале судебного разбирательства возвращали материалы в орган полиции, поскольку в нём имеются недостатки, которые невозможно устранить в ходе судебного заседания. Потом этот же материал был направлен обратно в суд и принят судом к рассмотрению уже как всесторонний, полный, объективный для принятия соответствующего решения».

Дело ещё не закончено, прошедшее заседание суда вряд ли будет единственным, а потому мурманским коммунистам ещё долго придётся отстаивать свои интересы.