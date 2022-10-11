В Никеле открылся первый эколого-индустриальный туристический маршрут «Шпиль 555»МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.22 19:30

Мурманское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО

Купить необходимые бойцам вещи многие жители Заполярья не могут. Это, как минимум, затратно, нужно изучить список, подобрать и найти необходимое. Но эту функцию готовы взять на себя опытные ветераны боевых действий, знающие, что нужно солдату на передовой.

Андрей Лебедев, заместитель председателя правления Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»: «У нас, во-первых, город-герой. Северяне всегда были на первом месте, в армии мы служили, мурманчан везде уважали. Ребята, давайте с каждого понемножку, поможем нашим солдатам спасти их жизни и здоровья. Мы не обеднеем, если мы соберем, кто сколько может. Тут не говориться, что надо квартиру продавать, но помогать надо».

Сбором средств занимаются представители регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана». Оказать посильную финансовую помощь могут граждане, организации и предприятия.

Николай Дмитренко, председатель правления Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»: «На основании обращений мурманчан Мурманским региональным отделений было принято решение об открытии специально счёта для сбора средств для мобилизованных мурманчан и военнослужащих, проходящих службу в специальной военной операции на Украине. Для этого мы открыли счёт в «Сбербанке» данные о нём есть на нашей странице «Мурманская региональная организация» в соцсети «ВКонтакте». Наш телефон для справок 8921-665-12-50. Мы готовы отвечать за каждый рубль, который нам перечислят граждане».

Для удобства также можно воспользоваться QR-кодом. Проще всего найти реквизиты, зайдя в официальную группу ветеранов Афганистана.

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