Мурманскому центру помощи детям «Ровесник» коммунисты подарили телевизор
Детей из центра «Ровесник» уже ждёт приятный сюрприз, который для них подготовили мурманские коммунисты.
Артур Попов, первый секретарь комитета Мурманского областного отделения КПРФ: «В предновогодье захотелось чем-то более весомым порадовать ребятишек. С Екатериной Сергеевной обговорили подарок и приобрели замечательный телевизор. Надеемся, что новогодье будет у детей повеселее».
Подарок отвечает последним запросам детей и подростков, так как на плоском экране можно не только смотреть фильмы, но и выходить в интернет и играть в любимые игры. Но руководители центра не забывают и про образовательные цели.
Екатерина Шиловская, директор Мурманского центра помощи детям «Ровесник»: «Сейчас мы пытаемся детей отвлечь от телефонов. Например, вместе проводим просмотры фильмов, а потом обсуждаем увиденное. Сейчас много познавательных фильмов, после просмотра которых есть что обсуждать. Когда мы собираемся вместе, то это объединяет и ребят, и их воспитателей».
Также поздравить ребят с наступающим праздником пришёл коммунист, который недавно вернулся из зоны специальной военной операции. С недавних пор с этим учреждением у Евгения Голубоцкого сложилась особенная история. Как-то раз на передовую пришла посылка с игрушками и письмами от детей, одни из которых были от Миланы из «Ровесника».
Евгений Голубоцкий, участник СВО: «Я, пользуясь служебным положением, поехал на полигон, где тренировались наши бойцы, зачитал им письмо. Там были письма и других детей. Раздал обереги. А когда я в сентябре вернулся с войны, то первый секретарь областного комитета Коммунистической партии Арур Александрович Попов организовал встречу с детьми этого детского дома, мы нашли эту девочку. Я её обнял, очень душевная была встреча».