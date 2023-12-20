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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.12.23 19:30

Мурманскому центру помощи детям «Ровесник» коммунисты подарили телевизор

Новый год - это время чудес! И дети ждут в эти дни волшебства больше всего. А подарки, пожалуй, самая запоминающаяся часть праздника.

Детей из центра «Ровесник» уже ждёт приятный сюрприз, который для них подготовили мурманские коммунисты.

Артур Попов, первый секретарь комитета Мурманского областного отделения КПРФ: «В предновогодье захотелось чем-то более весомым порадовать ребятишек. С Екатериной Сергеевной обговорили подарок и приобрели замечательный телевизор. Надеемся, что новогодье будет у детей повеселее».

Подарок отвечает последним запросам детей и подростков, так как на плоском экране можно не только смотреть фильмы, но и выходить в интернет и играть в любимые игры. Но руководители центра не забывают и про образовательные цели.

Екатерина Шиловская, директор Мурманского центра помощи детям «Ровесник»: «Сейчас мы пытаемся детей отвлечь от телефонов. Например, вместе проводим просмотры фильмов, а потом обсуждаем увиденное. Сейчас много познавательных фильмов, после просмотра которых есть что обсуждать. Когда мы собираемся вместе, то это объединяет и ребят, и их воспитателей».

Также поздравить ребят с наступающим праздником пришёл коммунист, который недавно вернулся из зоны специальной военной операции. С недавних пор с этим учреждением у Евгения Голубоцкого сложилась особенная история. Как-то раз на передовую пришла посылка с игрушками и письмами от детей, одни из которых были от Миланы из «Ровесника».

Евгений Голубоцкий, участник СВО: «Я, пользуясь служебным положением, поехал на полигон, где тренировались наши бойцы, зачитал им письмо. Там были письма и других детей. Раздал обереги. А когда я в сентябре вернулся с войны, то первый секретарь областного комитета Коммунистической партии Арур Александрович Попов организовал встречу с детьми этого детского дома, мы нашли эту девочку. Я её обнял, очень душевная была встреча».

 

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