Мурманскому конструкторско-технологическому бюро Ремвооружения исполнилось 70 лет

Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», эта организация создаёт технические решения для ремонта, модернизации и утилизации судов и кораблей.

Среди наиболее значимых проектов компании — более 90 разработок для ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов». Сотрудники бюро обладают уникальными компетенциями по проектированию решений для постановки судов в различные доки, для установки и замены корабельного оборудования.

Также специалисты разрабатывают технологии для модернизация судовых систем и для обслуживания кораблей, работающих в сложных условиях северных морей.

Среди значимых достижений - создание судов дозиметрического контроля для Северного и Тихоокеанского флотов, которые обеспечивали ремонт атомных подлодок.

Кроме того, при участии специалистов бюро были переоборудованы плавучие базы и модернизированы спецкорабли для обнаружения субмарин.