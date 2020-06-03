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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.20 19:30

Мурманскому морскому рыбному порту - 86 лет

За это время на предприятии поменялось многое. Неизменным осталось одно – порт, как и раньше, продолжает обеспечивать мурманчан работой и снабжать страну рыбой. 

Прогресс не стоит на месте, а вместе с ним меняется и работа в рыбном порту. Старая техника изнашивается, на смену ей приходят новые, современные модели. На причалах и в холодильниках теперь трудятся электропогрузчики. Благодаря этому разгрузка судов проходит намного эффективнее. Правда, вот самих судов, по сравнению с прошлыми годами, стало заметно меньше. 

Сергей Сергеев, докер-механизатор Мурманского морского рыбного порта: «Раньше работы было много, пароходов много приходило. Сейчас убавился тоннаж. Меньше пароходов. Все уходят за границу, у нас уже меньше рыбы».

Докеры-ветераны, проработавшие в порту по 20 лет, вспоминают: трудиться раньше приходилось без выходных. Суда стояли вторыми бортами. Выше были и зарплаты. Они здесь зависят от объёмов выполненной работы. Устроиться в порт можно было лишь по большому блату. Сейчас - смены по 8 часов, суббота и воскресенье - выходные. Приход траулера с рыбой - уже праздник. А вот креветку докеры не любят - невыгодно.

Сергей Сергеев, докер-механизатор Мурманского морского рыбного порта: «Честно сказать, лучше на рыбе. Она больше оплачивается, чем креветка. Она идёт в маленьких упаковках и больше приходится её кидать и сил тратить на неё. А меньше зарабатываешь на ней».

Сегодня Мурманский морской рыбный порт разгружает около 250 тысяч тонн морепродуктов  в год, и это против миллиона тонн в советское время. Разница - очевидная. При этом ассортимент грузов не изменился. Самые частые гости здесь треска, пикша, морской окунь, камбала, зубатка и креветка.

Очень много рыбы уходит сразу на экспорт, минуя предприятие, рассказывают портовики. Ту, что привозят на мурманский берег, тоже частично покупают заграничные компании. Северную рыбу любят по всему миру. 

Эдуард Малашенков, начальник перегрузочного комплекса АО «Мурманский морской рыбный порт»: «Треска, которая северная, наша, атлантическая, она в чистых водах. Потому она и квотируется. А то, что квотируется,  оно всегда ограничено в объёмах, в количестве, поэтому на неё и спрос. То есть, если и было совпадение с пандемией коронавируса, когда рестораны не работали, но оно ненадолго, всё прекратилось, сейчас обратно оживилась торговля. Опять она востребована».

Несмотря на то, что объём поставок рыбы в порт сейчас ниже, чем раньше, докеры не отчаиваются и продолжают обновлять производственные мощности. В скором времени планируется привезти новые портальные краны. В прошлом году реконструировали один из холодильников. В будущее здесь смотрят с оптимизмом и верят, что рыба в Мурманск всё же вернётся.

 

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