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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.22 19:30

Мурманскому морскому рыбному порту - 88 лет!

Уже 88 лет Мурманский морской рыбный порт обеспечивает морепродуктами практически всю страну. За долгое время работы были у предприятия взлёты, были и падения. Сегодня порт остаётся одним из крупнейших предприятий региона и одним из ключевых для рыбацкого Мурманска. Он растёт, развивается, обновляет технику и инфраструктуру, борется за увеличение объёма поставляемых на мурманскую землю грузов с рыбой.

Без 12 лет век предприятие принимает, хранит и перерабатывает рыбу, которую ловят рыбаки Северного бассейна. Отсюда она отправляется не только в местные магазины, но и по всей России. Сегодня руководители порта поздравили сотрудников и наградили лучших из них.

Уже 88 лет Мурманский морской рыбный порт обеспечивает морепродуктами практически всю страну. За долгое время работы были у предприятия взлёты, были и падения. Сегодня порт остаётся одним из крупнейших предприятий региона и одним из ключевых для рыбацкого Мурманска. Он растёт, развивается, обновляет технику и инфраструктуру, борется за увеличение объёма поставляемых на мурманскую землю грузов с рыбой. Ни санкции, ни сложная экономическая ситуация в стране и мире жизнь порта остановить не смогли. Например, предприятие обновляет холодильники. Вскоре прибудет и новый кран.

Олег Креславский, управляющий ММРП: «Несмотря на текущую ситуацию, судозаходы в порт увеличиваются, количество рыбы по объёму увеличивается. В принципе, наши сотрудники готовы к любым объёмам. Я думаю, если суда будут заходить в больших количествах, то мы готовы обработать до 900 тысяч тонн по году».

Главная гордость Мурманского морского рыбного порта - люди. За годы работы на предприятии сформировался слаженный и профессиональный коллектив, который хочет и умеет работать. Руководство порта ценит своих сотрудников. Старается, чтобы трудиться здесь было комфортно. Портовики отмечают, что с 2016 года, когда на предприятии поменялось руководство, дела заметно пошли в гору».

Евгений Горин, председатель профсоюзного комитета АО «Мурманский морской рыбный порт»: «Порт, я считаю, что он ожил. Порт ожил! Ремонтируются здания, приводится всё в нормальное состояние. Вкладываются в производство. И вы заходите в порт, люди у нас все улыбаются. У нас нет такого, чтобы люди ходили хмурые».

Портовики отвечают взаимностью и работают на совесть. Именно по этой причине становятся возможными достижения предприятия. И поэтому в праздничный день было так много награждённых. Восемь портовиков получили заслуженное звание «Ветеран порта», пять человек стали почётными портовиками. Ещё ряд сотрудников получили грамоты за трудовые достижения.

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