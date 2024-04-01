Мурманскому областному драматическому театру исполнилось 85 лет

В честь юбилея актёры учреждения культуры устроили вечер «Спектакль длиною в жизнь».

- На повестке дня, товарищи, постановка с региональным компонентом, скажем так, в Заполярных реалиях!

«Спектакль длиною в жизнь» стал подарком для жителей и гостей столицы Заполярья в честь 85-го юбилея Мурманского областного драматического театра.

Николай Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «Искусство принадлежит народу», - так гласит филигранная роспись над нашим зрительным залом. Театр рос вместе со своей страной. Прошел войну, строительство города и в советскую эпоху радовал нашего зрителя».

Открытие драмтеатра состоялось в 1939 году. В военные годы концертная бригада умудрилась показать 17 премьерных спектаклей. Артисты выступали в воинских частях, госпиталях, на передовой. Сейчас репертуар артистов кончено в разы больше, в программе как отечественные, так и зарубежные произведения классиков для взрослых и детей.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «Внешне театр очень сильно преобразился. Торопились. Помню свою юность, помню французский занавес на окнах, очень хотела вернуть занавес – у нас получилось. Поменяли портретную галерею».

Один из подарков зрителям к юбилею - выставки в фойе театра. Через них проще «прикоснуться» к истории учреждения.

Николай Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «Мы долго к этому празднику готовились - ни один месяц. Мы писали сценарии, шили костюмы специально поклонные для артистов, мы готовили этот концерт, договаривались с нашими друзьями и партнёрами, которые придут нас поздравлять. Надеюсь, что всё будет сегодня без сучка, без задоринки. Будет в позитивном ключе».

На одном праздничном концерте подарки от коллектива драмтеатра не закончатся. Артисты подготовили две премьеры спектаклей «Человек, который платит» и «Отель двух миров», а в конце театрального сезона актеры подарят мурманчанам ещё одну новую постановку.