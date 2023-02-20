Мурманскому росгвардейцу, отличившемуся во время спецоперации, вручили государственную награду

Чествование сотрудников ведомства состоялось в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, сотруднику ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области вручён орден Мужества.

На торжественной церемонии отличившимся были вручены медали «За Отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Жукова, военные врачи удостоены медалей «Луки Крымского».

Росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных формирований, обнаружили большое количество схронов с иностранным вооружением и боеприпасами.