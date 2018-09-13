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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.18 19:30

Мурманскому транспортному узлу нужно больше энергии

Решить задачу поможет строящаяся подстанция «Мурманская». Вопросы хода работ на площадке губернатор Мурманской области Марина Ковтун обсудила с представителями энергетической отрасли региона.

Мурманский транспортный узел - масштабный проект, имеющий огромное стратегическое значение в планах по развитию Арктической зоны России. Помимо создания глубоководного порта на западном берегу Кольского залива этот  проект предусматривает и строительство новой ветки железной дороги. Для бесперебойной работы объектов необходим и надёжный источник электроэнергии. Его обеспечит подстанция «Мурманская» на 330 киловольт. Она позволит разгрузить подстанцию «Выходной». Также для обеспечения новой железнодорожной инфраструктуры будет построена тяговая подстанция «Лавна» на 150 киловольт.

- Для обеспечения крупных промышленных объектов и повышения надёжности действующих потребителей, принято решение о строительстве подстанции 330 кВ «Мурманская». Строительство подстанции осуществляет ПАО «ФСК ЕЭС». По нашей информации первый трансформатор 250мВ\А планируется ввести уже в конце этого года, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

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