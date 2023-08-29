Мурманскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды исполнилось 85 лет

Поздравить коллектив с юбилеем приехала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Мурманское управление гидрометцентра образовано 29 августа 1938 года. В зоне ответственности метеорологов не только Мурманская область. Морское управление охватывает Гренландию, часть Норвежского, Белого и Баренцево море. Динамично развивается модернизация наблюдательных сетей, которые расположены в каждом городе региона.

Оксана Чаус, начальник Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «В последнее время по ведомственной государственной программе достаточно активно ведётся закупка приборов, оборудования, производится оснащение станций, ремонты, закупается мебель. Мы надеется, что дальше эта программа будет продолжена, что даст больший толчок для развития гидрометеослужбы на Кольском полуострове».

Также Оксана Чаус отметила, что самое главное в их работе - это люди, благодаря команде профессионалов учреждение столько лет остаётся на плаву.

По всей территории Мурманской области насчитывается порядка пятисот сотрудников. Здесь трудятся метеорологи, гидрологи, океанологи, химики, аэрологи и, как говорят сотрудники Гидрометцентра, «белая кость» коллектива - синоптики, потому что на их плечи ложиться большая техническая и аналитическая работа.

Светлана Исаева, социолог Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сред: «Благодарю за преданность профессии, за то, что эти люди даже в самые тяжёлые времена не покинули стены нашего управления, наших станций и верно несут эту службу, потому что понимают, что служба погоды нужна всем всегда и во все времена».

Поздравить коллектив с юбилеем приехала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Сотрудники управления провели экскурсию по музею истории их учреждения. Все экспонаты были собраны силами коллектива.

Затем в торжественной обстановке сотрудникам были вручены памятные медали и благодарственные письма.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатор Мурманской области: «Замечательный коллектив, великолепный музей, давняя история. Пусть всё будет хорошо и дальше: служба развивается, процветает, радует нас прекрасными, хорошими прогнозами. Хотя, как говорится в песне «у природы нет плохой погоды».