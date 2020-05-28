Мурманской области - 82!

28 мая исполняется 82 года со дня образования Мурманской области.

Кольское Заполярье относительно молодой субъект Российской Федерации, который был основан в 1938 году. Ранее область входила в состав Архангельской губернии, Ленинградской области.

Наш регион отличается особой природой, богатыми недрами и, конечно же, сильными духом людьми. Ведь жителей Севера не страшит ни полярная ночь, ни суровые холода. Многие люди, которым по каким-либо причинам пришлось покинуть Кольский полуостров, признаются, что всегда с особым теплом вспоминают суровые пейзажи Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня мы развиваем область, нашу столицу Заполярья, чтобы она была сильной и великой».