Мурманской области работает смс-информирование пациентов, сдавших тест на COVID-19

При получении сообщения, пациент, у которого тест дал положительный результат, и все, кто с ним проживают, должны автоматически оставаться в режиме самоизоляции до приезда медработника и получения соответствующих лекарств.

Сообщения получают те пациенты, которые дали своё согласие на информирование.

В настоящее время более 83% человек, сдавших тесты в амбулаторных условиях, уже получили ответ в виде смс-сообщений.

Время от поступления проб до получения ответа не превышает 24 часов. Нововведение касается только лабораторий подведомственных региональному Минздраву.