Мурманской области спрогнозировали стабильное развитие, но при условии…

На заседании комитета Мурманской областной Думы парламентарии обсудили основные направления социально-экономического развития Мурманской области.

Акцент ставится на качестве жизни каждого северянина, в том числе на первый план выходит реализация государственной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области». В ближайшие годы запланировано увеличение бюджетных ассигнований на выполнение приоритетного проекта. В целом же специалисты дают сдержанные прогнозы на будущее благосостояние и экономический рост региона.

«У меня ожидания умеренные, - комментирует Максим Белов, председатель комитета Мурманской областной Думы. - Даже в прогнозе говорится о том, что если федеральные органы власти примут необходимые законопроекты, которые станут законами в отношении Арктической зоны и предпринимательской зоны здесь, то возникают перспективы. Но в целом прогноз развития валового продукта от 2,4 до 2,7 - не является большим прорывом».