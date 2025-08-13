Мурманской области выделят 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на закупку мазута

О таком решении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Эта мера поддержки позволит обеспечить топливом котельные и ТЭЦ нашего региона для бесперебойной работы и поставки тепла в дома, поликлиники, школы, детские сады и других предприятий.

Благодаря этому удастся сэкономить средства регионального бюджета, которые направят в сферы образования и здравоохранения.

Отметим, что выделения федерального финансирования добился губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который неоднократно поднимал этот важный для региона вопрос, в том числе и у Президента России.