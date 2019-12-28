Мурманской областной Думе исполнилось 25 лет

Мурманская областная Дума - высший законодательный орган региона. Именно здесь принимаются все жизненно необходимые для здорового функционирования региона законопроекты. Социальная политика, здравоохранение, бизнес, распределение расходов бюджета и даже добрососедские отношения с зарубежными коллегами - депутатам приходится заниматься этими и многими другими вопросами уже 25 лет. Именно столько исполнилось областному парламенту 19 декабря. Этот созыв - уже шестой, состоит он из 32 народных избранников.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Каждый созыв депутатов внёс свою лепту в разработку всех законодательных документов, которые необходимо принять было на том или ином этапе. Я, конечно, благодарен предшественникам предыдущего созыва, что они заложили хорошую законодательную базу. И депутатам нашего созыва. Нам намного легче работать, потому что основные правовые документы были разработаны нашими предшественниками. Я, например, знаю хорошо историю думы уже со второго созыв, работая начальником гарнизона, главой ЗАТО Видяево. Я часто к депутатам обращался по тем или иным вопросам. Я видел, что здесь работают профессионалы. А когда сам пришёл в думу, а это было в 2016 году, я увидел, что здесь работают те люди, от которых можно что-то полезное взять, поучиться. И в целом, я считаю, что нынешний состав думы взял самое лучшее от своих предшественников и довольно эффективно работает на решение всех тех задач, которые стоят перед нашим регионом. А перед нашим регионом задача одна - это его развитие, благополучие наших граждан. На что и нацелены все наши законопроекты, которые мы принимаем».

За 25 лет работы депутатского корпуса в жизни региона поменялось многое. Депутаты, которые работают в региональном парламенте несколько созывов, помнят, как непросто давался области переход на рыночную экономику. Фактически, народным депутатам - так тогда называли парламентариев, в непростое перестроечное время приходилось торить тропу для будущих созывов, с нуля строить систему управления субъектом Федерации.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья: «Дума работала, начала работать, когда никаких законов не было на уровне субъекта. Мы все спокойно жили по постановлениям Совета министров. И, конечно, первые созывы думы - это наработка серьёзных нормативных документов. Например, закон о бюджетном процессе, мы над ним работали очень долго, он сегодня живёт, правда некоторые коррективы прошёл, но это совершенно нормально. Мы тогда создавали рабочие группы из нескольких депутатов, из представителей исполнительной власти, общественных организаций, чтобы вырабатывать соглашения по спорным вопросам. А вопросы были спорные. Случалось так, что мы бюджет и не принимали. И область начинала работать по 1/12 части предыдущего бюджета».

Несмотря на объективные сложности, депутаты первых созывов приняли устав Мурманской области, создали систему взаимодействия всех уровней власти и управления, утвердили герб и флаг Мурманской области, создали систему мировых судей.

Наталия Ведищева, заместитель депутата Мурманской областной Думы: «Я очень благодарна коллегам первых созывов, потому что в то время шло становление законодательной власти региона. Всё это было искренне, не было никаких партийных дисциплин, не было различий, фракций. Каждый душой болел за своё дело. Они спорили, времена были сложные, хотя в России, наверное, лёгких времён и не бывает».

Сейчас споры в ходе заседаний тоже возникают, но уже не такие ожесточённые. Нет сложностей и с бюджетом. Разрабатывает главный финансовый документ региона - комитет по бюджету, финансам и налогам. На его заседаниях депутаты подсчитывают доходы областной казны и затем распределяют расходы на те или иные нужды Кольского Заполярья. Следят за тем, чтобы обязательства власти перед населением были подкреплены финансово, доходы росли, а дефицит и государственный долг не превышали необходимые пределы. За два минувших созыва доходы областного бюджета увеличились почти в два раза - с 43 миллиардов рублей до 81 миллиарда.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам: «Из основных моментов, которые я бы хотел выделить в периоде работы в двух созывах Думы, наверное, я бы выделил процесс выстраивание межбюджетных отношений с муниципальными образованиями. Мы фактически создали новую законодательную основу для этих межбюджетных отношений. Хочу сказать, что за это время объём межбюджетных трансфертов, которые мы предоставляем местным бюджетам, увеличился практически в полтора раза, даже больше - с 16 миллиардов рублей до 26 миллиардов рублей. Мы понимаем, что все основные вопросы жизнедеятельности у нас решаются в муниципальных образованиях, именно поэтому двигались по такому пути. Хочу отметить и то, что в составе областной Думы работает очень много депутатов, тех, которые работали непосредственно в сфере муниципального управления, имеют большой опыт в этой сфере, потому нам удалось так серьёзно подкрепить муниципальные образования. Наверное, самый главный момент, который я бы хотел ещё выделить, это наша работа в период перехода на программно-целевой способ формирования бюджета и использования бюджетных средств. В период перестройки было привнесено ошибочное понятие о том, что рынок сам всё отрегулирует и не надо ничего планировать. Оно оказалось глубоко ошибочным, потому что без планирования расходов, привязывания их к каким-то задачам, просто невозможно правильно управлять финансовыми ресурсами. Сегодня в Мурманской области по государственным программах, которые приняты, бюджетные ассигнования привязаны к конкретным целям и задачам. Причём, на долгосрочный период. И это позволяет всем участникам бюджетного процесса правильно планировать свои действия и использовать бюджетные средства не просто так, а на достижение каких-то определённых задач, целей и на достижение мероприятий, которые предусматриваются по нашему региону».

Из года в год бюджет Мурманской области остаётся социально направленным - самая большая статья расходов - исполнение обязательств власти перед населением. За тем, чтобы людям в регионе жилось легче, следит комитет по социальной политике и охране здоровья. Законопроекты, которые создают его представители, наиболее явно влияют на жизнь граждан. Особенно - социально-незащищенных слоёв общества.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья: «Мы уже приняли бюджет, но в нём не предусмотрены индексации социальных выплат. Мы находимся ещё в процессе решения этого вопроса, так как обязательно индексацию надо предусматривать. Меняется жизнь, меняются выплаты, меняется зарплата, а самое плохое, что меняются цены и тарифы. Поэтому надо индексировать доходы бюджетников на уровень инфляции. В обязательном порядке! А если есть возможность - то и выше».

В Мурманской областной Думе работают 9 комитетов. За это время менялись не только принципы их работы, но и сама структура. Комитеты наделяются дополнительными полномочиями, объединяются или, наоборот, делятся на два со своими отдельными задачами. И этот созыв исключением не стал. Два комитета - по образованию, науке и культуре и по делам семьи, молодёжи и спорту объединили в один. С результатами его работы регулярно сталкиваются как молодые, так и многодетные родители.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «Можно выделить те законопроекты, которые были приняты. Например, мы оказываем поддержку при рождении первого ребёнка мамам до 26 лет. Очень много было споров, почему мы определили именно этот возраст, почему не до 27, 28? Но нам ничего не мешает двигаться дальше. И всё-таки нам цифры говорят, в каком возрасте мамочки больше всего принимают решение о рождении первого ребёнка. И это возраст до 26 лет, когда в семьях идёт становление, они формируют под собой крепкую почву, а потом уже задумываются о рождении первенца. Поэтому мы им помогли, сегодня есть финансовая поддержка таких семей, таких мамочек. Я надеюсь, что этот закон плюсом пошёл именно в решении демографической проблемы нашего региона и страны».

Появилась в составе депутатского корпуса шестого созыва и новая структура - комитет по транспорту и дорожному хозяйству. В его ведении вопросы, касающиеся формирования дорожного фонда, утверждение программы ремонта дорог и мостов. Вопросы - конкретные и напрямую влияющие на развитие транспортной инфраструктуры в регионе.

Михаил Антропов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту и дорожному хозяйству: «Мы вынуждены вникать в процессы организации транспортного обслуживания населения, потому что в последние годы произошли резкие изменения - полномочия по утверждению стоимости проезда передали муниципалитетам. Раньше это были государственные полномочия, областные. Но их передали муниципалитетам и они должны их выполнять, имея соответствующую сумму средств. А тут вот возникли большие противоречия, поэтому мы вынуждены были вмешиваться, сейчас продолжаем держать на контроле данный вопрос, потому что с нового года ситуация усугубляется ещё больше, потому что цена экономически обоснованного тарифа, максимальная цена контракта определена федеральными нормами, а она в два раза увеличивается по сравнению с той, которую раньше очень жёстко, обрезая все лишние расходы перевозчиков, утверждал комитет по тарифному регулированию. А теперь это будут делать муниципалитеты, на это надо в 2 с половиной раза денег больше. И вот сейчас, утверждая бюджет, мы столкнулись с тем, что муниципалитеты, в общем-то, недовольны тем, как этот вопрос решается. Нет никаких финансовых гарантий, сколько вы получите на компенсацию разницы в тарифах - между платой, которую платит население, и той, которую должен получать перевозчик. И эту разницу должен компенсировать бюджет. Какой бюджет? Вроде, уполномочили региональный, а передали полномочия муниципалам. Получается, что здесь есть разночтения, разные конфликтные ситуации, поэтому мы вынуждены в режиме постоянного контроля неоднократно возвращаться к вот этой проблеме».

Усилили и комитет по законодательству и государственному строительству. В его ведении теперь ещё и местное самоуправление. То есть, взаимодействие с муниципальными органами власти. Закон об административной ответственности за бытовое дебоширство, закон об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан и ряд других правовых документов, определяющих комфортность жизни в регионе - его заслуга. Одними из первых в России представители комитета разработали законопроект об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области.

Владимир Мищенко, председатель комитета мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Я вспоминаю, как мы его готовили, нарабатывали, ко мне приходили пенсионеры, особенно активно участвовали жители старшего возраста. Приносили выписки и вырезки из газет. Различные высказывали мнения по этому поводу. Мы его приняли в 2015 году. Четыре раза мы его серьёзно меняли, вносили в него изменения, мониторили его работу. Сейчас он претерпевает очередное изменение, касающееся необходимости обеспечения строительных работ, уборки снега в ночное время».

Работа парламентариев не ограничивается только лишь законотворческой деятельностью. Есть у них и представительные функции. Депутаты регулярно встречаются с избирателями из своих округов.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Самое главное - это решение многих и многих вопросов, которые сегодня есть у жителей. Это обеспечение коммуникаций между избирателями и правительством, между избирателем и теми или иными органами власти. Даже вопросы, которые касаются, допустим, помощи по медицине, по ЖКХ. Зачастую, то, что должны решать на муниципальном уровне, но не каждый житель понимает, куда надо обращаться со своими проблемами, поэтому часто обращаются к депутату, если это возможно. Нам приходится заниматься и такими вопросами».

Мурманская область, пожалуй, один из самых военизированных регионов страны. Здесь много гарнизонных городов, закрытых территорий, на которых тоже живут люди. Поэтому в Мурманской областной Думе предусмотрен уникальный для Северо-Запада России комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований.

Михаил Ильиных, председатель комитета областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований: «Всё, что касается деятельности комитета по взаимодействию с военнослужащими, по организации всей жизнедеятельности в наших ЗАТО, безусловно, каждый из членов комитета этими вопросами занимался. Всё то, что можно было сделать, по крайней мере с выходом на федеральный уровень, внесение поправок в существующее законодательство, регламентирующее всю эту жизнедеятельность, безусловно, мы этим занимались. Но не всегда это получается. Когда мы обращаемся за положительным заключением, по крайней мере, по нашим предлагаемым изменениям в федеральное законодательство, то не всегда даже наши коллеги из других субъектов Федерации готовы нас поддерживать. И это из-за того, что они не понимают специфики Мурманской области - такого субъекта, на территории которого находится пять ЗАТО, таких больше нет у нас в России. Поэтому наши поправки, которые мы предлагали, не всегда находят эту поддержку».

В новый год Мурманская областная Думы уходит с рядом молодых депутатов в своём составе. Один из них - Максим Белов, глава фракции ЛДПР и председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Максим Белов, председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: «Я оказался в политике, потому что мне интересно влиять на жизнь нашего общества и привносить что-то своё. Есть моменты разочарования, в каком-то смысле. Например, к сожалению, оппозиция у нас не так сильна, но это на это влияют объективные факторы. Нас слишком мало, чтобы протаскивать какие-то свои инициативы. Иногда возникает ощущение тяжести от того, что мы не можем работать достаточно эффективно, как хотелось бы. Но с другой стороны, я должен, всё-таки, признать, что, несмотря на то, что у наших конкурентов - фракции партии «Единая Россия» абсолютное большинство в составе Думы, я не могу сказать, что мы находимся здесь в абсолютной изоляции. Коллеги слышат, они реагируют на наши замечания, на наши предложения. Какие-то наши поправки, наши инициативы, они нет-нет, да и принимаются».

Мурманская областная дума к своему 25-летию сохранила в составе все четыре парламентские партии: «Единую Россию», «Справедливую Россию», ЛДПР и КПРФ. Раньше во время заседаний между их представителями шли ожесточенные споры. Теперь, утверждают некоторые депутаты, всё решается гораздо спокойнее. Парламентарии научились договариваться, приходить к консенсусу. Но есть и те, кто считают, что истина, рождается в споре.

Александр Макаревич, руководитель фракции регионального отделения партии «Справедливая Россия» Мурманской областной Думы: «Сразу хочу сказать, делю думу, историю думы, на два периода. До 2007 года и после 2007 года. Вот до 2007 года, с моей точки зрения, дума была такой, какой она должна быть, каким должен быть любой региональный парламент. То есть, там были жёсткие дискуссии, там никто никогда не знал: будет принято решение, с которым выходит в думу губернатор, или не будет. Почему? Потому что дума была не отвертикалена. А вот после 2007 года, когда у нас впервые во все законодательные собрания попала депутатская фракция партии «Единая Россия», всё и началось - она пустилась во все тяжкие. В какие тяжкие? Ослушаться того, что требует, заявляет или просит исполнительная власть - категорически не допускается. То есть, если правительство области решило, что так должно быть, по-другому уже не будет. Дума превратилась после 2007 года, по сути, в отдел областного правительства. И вот от такой думы избирателям, гражданам, толку очень мало. Почему? Потому что, когда мы говорим о думе, мы часто забываем, что она не только законодательный, но и представительный орган власти. И вот, например, «Справедливая Россия» представляет интересы тех избирателей, которые ориентировались на выборах на неё. Если говорить об этой думе - это 25 тысяч избирателей, которые поддержали в то время программу и кандидатов нашей партии».

И тем не менее, несмотря на межпартийные разногласия, вновь пришедшие парламентарии отмечают сплоченность депутатов областной Думы. По многим важным вопросам фракции работают сообща.

Василий Омельчук, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Для меня эти три года - это три года сплошных перемен. Но я убедился в том, что Мурманская областная Дума - это очень хороший и нужный конструктивный, деловой и собранный орган представительной власти, который выполняет свою работу хорошо и добросовестно. И я могу сказать, что я иногда не догоняю, потому что, как я уже сказал, у меня и производственная деятельность, и довольно много надо внимания уделять депутатской работе. Но я убеждён, что этот орган работает очень хорошо. Вижу, что многие вопросы решаются, взаимодействие с исполнительной властью очень конструктивное и очень хорошее».

За 25 лет работы в Мурманской областной Думе состоялись свыше 300 заседаний, приняты около двух с половиной тысячи законов. И депутаты шестого созыва - тоже своего рода первопроходцы. Жизнь в регионе меняется, некоторые её аспекты исчезают или уходят на второй план, им на смену приходят новые, для которых законы приходится писать с нуля. И труд парламентариев региона высоко ценит исполнительная власть. На праздновании юбилея областной Думы ряд народных избранников за свой вклад в развитие Кольского Заполярья получили почётные грамоты и благодарственные письма от губернатора Мурманской области. Но и впереди работы ещё много. Медицина, ЖКХ, социальная политика - многие вопросы требуют внимания и вмешательства депутатов для того, чтобы жителям области жилось и работалось на Кольской земле более комфортно.