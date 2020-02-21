Мурманскстат нарисовал портрет мужчины – жителя Заполярья

Мурманскстат решил необычно поздравить защитников Отечества, составив портрет мужчины, проживающего в Мурманской области.

По версии ведомства, среднестатистическому мужчине, занятому в экономике Заполярья, 40 лет. Они, в большей мере, заняты в сфере добычи полезных ископаемых или оказанием транспортных услуг, имеет среднее профессиональное образование.

Защитников Родины должен порадовать и прогноз специалистов, скорее всего, они доживут до пенсии, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в регионе, по версии Мурманскстата, 66 лет.