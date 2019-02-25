Мурманску готовят прекрасное будущее

Руководители Мурманска сегодня рассказали о том, что ждёт столицу Заполярья в этом году. Это не только дороги и городская инфраструктура, но и развитие Мурманска в качестве центра проведения различных мероприятий мирового масштаба.

Мурманск никогда не был обычным городом и это обусловлено не только его территориальным расположением. Сегодня столица Заполярья - один из ведущих индустриальных и, в то же время, комфортных для жизни муниципалитетов. Во многом это заслуга не только представителей власти, но и горожан.

«Мурманчане сказали: «Надо!», власть ответила: «Есть!», - отметил во время пресс-конференции Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Это действительно так. Я могу сказать, что все прошлые годы мы широко использовали любую возможность в больших делах и серьезных проектах советоваться с мурманчанами».

Один из таких больших проектов - федеральная программа «Комфортная городская среда». За время её действия в региональном центре существенно преобразились многие дворы и прилегающие к ним территории.

«За эти два года жизнь показала, что эта программа живёт, мурманчане приняли активное участие в реализации этой программы, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - За два года у нас сделаны 20 дворов, а это около 39 домов. В прошлом году мы везде называли цифру, что от мурманчан было принято 157 заявлений для участия в программе «Комфортная городская среда». Работа идёт, поэтому в этом году работы по благоустройству дворов также будут продолжены».

Руководители города обратили внимание участников встречи и на новые объекты городской инфраструктуры и реконструкцию уже имеющихся. Например, сейчас решается вопрос о перепрофилировании 12-й школы. По изменившимся требованиям в законодательстве, на этом объекте теперь нельзя располагать общеобразовательное учреждение, но городские власти нашли разумное решение: в эти стены переедет художественная школа Мурманска.

«Принято решение о реконструкции школы № 12, которая будет перепрофилирована в городскую художественную школу, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Напомню, наша художественная школа два года назад входила в число 50 лучших художественных школ России, поэтому понятно, что такая реконструкция нам крайне необходимо».

Не оставили без внимания руководители города и сферу спорта. В начале февраля в Мурманске прошли Всероссийские соревнования по юкигассен, считанные дни остались до открытия Чемпионата мира по ледяному плаванию, который, уже второй раз состоится в региональном центре. Помимо этого, в сентябре на Кольском мосту вновь пройдёт международный фестиваль «Гольфстрим». Андрей Сысоев уверен, что такая практика может помочь не только получить бесценный опыт, но и сделать Мурманск более привлекательным для иногородних и иностранных гостей.