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День за днём с «Арктик-ТВ»05.10.17 19:30

Мурманску и мурманчанам посвятили праздничный концерт

Танцы, песни, выступление учащихся Детской театральной школы и заслуженных артистов России – и все это в сопровождении оркестра. Праздничный концерт в честь 101-летия родного Мурманска собрал полный зал

Для любого человека дожить до такой даты – особое достижение, а вот для города - это совсем юный возраст. Однако свой 101-й год Мурманск, который пережил войну, был разрушен и восстановлен, ничем не уступает другим, даже напротив,  опережает многие областные центры.

- Сегодня мы с вами празднуем 101-й день рождения Мурманска. В новое столетие город герой шагнул с уверенностью в завтрашнем дне, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Крупные инвестиционные проекты - основа экономики всей страны.  Это глобальное строительство на берегу Кольского залива, масштабные планы по освоению крупных месторождений Крайнего Севера.

Место праздничного вечера выбрано не случайно. 4 октября 1916 года  на невысоком холме около нынешнего ДК им. Кирова в день присвоения статуса города состоялась торжественная церемония закладки храма в честь покровителя мореплавателей.  Мурманск стал последним городом, основанным при царской власти. Тогда он назывался Романов-на-Мурмане и только через полгода он получил привычное сегодня для многих  имя.

- Были разные времена у города Мурманска: и разруха, и бомбёжки, и масштабные строительства, обновления, - напомнил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Но город все эти этапы прошёл благодаря самоотверженному труду всех горожан города Мурманска.

На праздничном концерте гостей порадовали яркими и красочными выступлениями артисты самодеятельных коллективов. Все песни были посвящены Мурманску, его жителям и памятным местам. На сцену артисты выходили целыми династиями потомственных мурманчан.

В любви к родному городу со сцены призналась и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она вспомнила детство, которое прошло в столице Заполярья.

- Мурманск - это особенное место на Земле. От всей души, дорогие мои, поздравляю вас с днём рождения города-героя Мурманска! – сказала в своём выступлении Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Но  главная ценность и жемчужина города - его жители. Будь то совсем малыши или почётные пенсионеры, с гордостью мы называем себя «мурманчане».

В торжественной обстановке отметили и заслуги тех, кто внёс неоценимый вклад в развитие родного края. Знаком почётного гражданина Мурманска наградили заслуженного педагога МГТУ Владимира Караковского и председателя правления Союзов рыболовецких колхозов Михаила Рябчевского.

 

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