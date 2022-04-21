Мурманску устроят генеральная чистку!

Александр А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении. Комментарий к новости: На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей

Матвей В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет. Комментарий к новости: В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела