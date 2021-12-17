Мурманскую область и Болгарию связывает крепкая дружба

И буквально на днях в балканском государстве провели ряд мероприятий, в которых принял участие и наш мурманчанин Илья Виноградов. Он рассказал журналистам «Арктик-ТВ» об укреплении сотрудничества Заполярья и Болгарии.

35 лет назад в Мурманской области возродили празднование Дня славянской письменности. Помощь в этом оказала Болгария. Даже памятник Кириллу и Мефодию, который установлен в сквере у областной научной библиотеки, был создан и привезён с территории балканского государства. За эти годы было проведено много совместных мероприятий. Теперь наша дружба готова выйти на новый уровень. В городе Полски Трымбеш по этому поводу состоялась торжественная встреча.

Илья Виноградов, председатель Мурманского отделения Союза писателей России, участник российско-болгарских проектов: «Я выполнил почётную миссию. Привез к мету (мэру) этой общины письмо от главы Кольского района Александра Лихолата, что Кола желает заключить побратимские связи с городом Полски Трымбеш. Это будет первое побратимство городов Мурманской области с Болгарией».

По словам Ильи Виноградова, предложение оказалось очень приятным для болгар. И вероятно, в следующем году, как только позволит эпидемическая обстановка, их делегация приедет в Заполярье для подписания соглашения. Также Илья посетил Софию – болгарский город, где передал награды от региональных властей общественным деятелям, которые в 1986 году помогали возрождать День славянской письменности на Мурмане.

Илья Виноградов, председатель Мурманского отделения Союза писателей России, участник российско-болгарских проектов: «Эти награды нашли героев. Все было торжественно и красиво проведено. Мурманск выполнил свой долг, отблагодарил наконец-то болгар за подарки, которые они нам сделали. Там русских всё-таки любят, ценят, ждут, помнят, как мы дружили. Надеются, что будем дружить так и дальше».

Кроме того, в городах Болгарии прошли мероприятия проекта «Русский уголок». В его рамках школам, где преподают русский язык, передали сувениры и книги о России и Русском Севере. Мурманская область впервые приняла участие в этом событии, а некоторые учебные заведения Болгарии уже пожелали начать совместные проекты с заполярными школами.