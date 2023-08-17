Мурманскую область облюбовали кинематографисты

Популярные сериалы, документальные фильмы и короткий метр. В этом году, как сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области, в регионе снимут более 15 фильмов.

Уже завершены съёмки четырёх полнометражных лент. Зимой компания «1,2,3 продакшн» в Кировске снимала сериал «Полярный – 3» для телеканала «ТНТ», в марте в Мурманске работала съёмочная команда драмы «Вера» с Викторией Толстогановой в главной роли, в июне режиссёр Александр Котт снимал полнометражный игровой фильм «Северный полюс – 8» с Андреем Мерзликиным, а в июле в нашем регионе снимали эпизоды сериала «Юг».

Работа над ещё двумя проектами – фильмом «Светлячок» и новым сезоном сериала «Морские дьяволы» – будет проходить осенью этого года. Кроме того, к концу 2023 года будут созданы четыре короткометражных фильма, поддержанных грантами губернатора Мурманской области для молодых кинематографистов.

Напомним, что победителями конкурса в этом году стали двое начинающих творцов из Мурманска и двое – из Санкт-Петербурга, каждый победитель получил на съемки по 500 тысяч рублей. Также в Мурманской области снимаются и документальные фильмы, проводятся курсы повышения квалификации и киношколы.