Мурманскую область планирует посетить премьер-министр России Михаил Мишустин

21 октября запланирована рабочая поездка Мурманской области премьер-министра в Мурманскую область, посвященная развитию Северного морского пути и Арктической зоны.

Эту информацию озвучила заместитель губернатора Ольга Кузнецова на десятой международной конференции «Логистика в Арктике», которая транслируется на платформе «Zoom».

Есть вероятность, что он посетит новый атомоход «Арктика», который в этот день будет торжественно передан от Балтийского завода «Атомфлоту». Правительство региона поездку Мишустина в наш регион пока не анонсировало.