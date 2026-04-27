Мурманскую область посетил известный белорусский паралимпиец и мотивационный оратор Алексей Талай

Встретился с четырёхкратным рекордсменом мира и пятикратным рекордсменом Европы по плаванию губернатор Андрей Чибис.

Состоялся откровенный и честный разговор юных северян с яркой звездой спорта.

Алексей Талай, паралимпиец и мотивационный оратор: «Кто-то молодой, создавать семьи надо. Детки, чтобы появлялись на свет Божий, как и у меня после травмы. Появились, угадайте сколько детей?».

Алексей Талай воспитывает троих детей. В молодости ему пришлось пережить тяжёлую травму, из-за которой он остался без рук и без ног. Но это не сломило Алексея и не помешало ему стать четырёхкратным рекордсменом мира, членом паралимпийской сборной Беларуси и общественным деятелем.

Алексей Талай, паралимпиец и мотивационный оратор: «Представляете, я являюсь многократным рекордсменом мира, многократным действующим рекордсменом Европы, действующим рекордсменом Паралимпийских игр. А сегодня я ваш друг из Минска, я являюсь лучшим пловцом в брассе на пятьдесят метров».

Алексей много помогает детям Донбасса и поддерживает ветеранов, вернувшихся с СВО. В Мурманскую область Талай прибыл, чтобы пообщаться с местной молодёжью, детьми и участниками специальной военной операции. В своих встречах он активно рассказывает, что в жизни каждого человека есть место спорту, бизнесу и семье.

Алексей Талай, паралимпиец и мотивационный оратор: «Казалось бы, всё, моя жизнь закончилась. Но есть папа, мама, братья, бабушки, дедушки, мы вместе - одной такой силой выкарабкались из этой ситуации. А сегодня, представляете, я к вам в Мурманск приехал».

Напомним, губернатор Андрей Чибис приглашал Алексея в Мурманск ещё в марте этого года, во время своего визита в Республику Беларусь.

В конце встречи глава региона лично вручил ему почётный знак «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО «СВОих не бросаем». Такой награды удостаиваются только те, кто внесли особый вклад в общественную и благотворительную деятельность Вооружённых Сил России.