День за днём с «Арктик-ТВ»26.02.18 19:30
Мурманскую область посетила Ксения Собчак
Встречу с северянами она провела в ДК Кирова, где все желающие смогли задать свои каверзные вопросы, как о звездном прошлом Ксении Анатольевны, так о её сегодняшней деятельности. На встрече побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».
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Последние комментарии
Максим
24.02.18 15:35
А разве Екатерина Дулько участвовала в выставке в этом году? Опять же текстильного панно, так же как и плед "Фантазия" я не увидел.
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Александр
22.02.18 18:29
То лидер ЛГТБ Навальный то протухшая лошадинная тушенка Собчак и все к нам прутся
Комментарий к новости:Дочь Анатолия Собчака приглашает на встречу
Алексей
22.02.18 11:42
Полпред побывал везде,где можно было пустить пыль в глаза,а с самим народом так и не встретился!!!(((
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