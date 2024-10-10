Мурманскую область посетила уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова

Её визит был в рамках инспекции в регионах органов системы профилактики социального сиротства. Мария Львова-Белова провела рабочую встречу с Андреем Чибисом, а также расширенное совещание с компетентными органами Мурманской области.

По итогам рабочего дня в Заполярье Мария Львова-Белова подчеркнула, что в нашем регионе проводится большая работа по профилактике социального сиротства. И результат тому, итоги прошлого года. Мурманская область вошла в число 15 субъектов страны, показавших лучшие результаты по снижению численности сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка: «С Андреем Владимировичем мы сегодня обсудили результаты нашей инспекции. На совещании это всё закрепили. Мы со своей стороны видим роль в том, чтобы поддержать регион, может быть, поделиться наработками, которые есть в других субъектах, в которые выезжала наша инспекция. Конечно, мы уезжаем отсюда с позитивными практиками Мурманской области. И теперь будем активно рассказывать о них в других регионах, которые будем посещать».

В Мурманской области за пять лет число детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось до 2600, в а ведь ещё четыре года назад таких детей было почти 3200. В числе успешных практик для поддержки семей, воспитывающих приёмных детей, Мария Львова-Белова также отметила и губернаторский проект «Свой дом в Арктике».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Первое, что нужно, более чуткое отношение всех сопровождающих служб к принятию решений в отношении ребёнка. В нашем регионе действует ряд системных мер для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Например, социальный контракт, проект «Работа рядом», хорошие деньги мы за это платим».

В регионе организована работа медицинских организаций по профилактике семейного неблагополучия с детьми на амбулаторном этапе, работает социальный патронат специалистами по опеке и попечительству. Для профилактики вторичного сиротства есть сопровождение замещающих семей. Для женщин, в том числе с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, в учреждениях социального обслуживания Мурманска и Мончегорска функционируют специальные отделения. Для семей в рамках регионального законодательства предусмотрен ряд мер соцподдержки.