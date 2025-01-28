Мурманскую область посетит Московская выставка скандинавской верхней одежды

Ликвидационные модели представлены из закрывшегося магазина «Мода Скандинавии».

Магазин «Мода Скандинавии», расположенный в сердце столицы, вынуждено прекратил свою работу из-за трудностей с поставками. Оставшиеся товары будут предлагаться со скидками до 70%. Организацией ликвидационной распродажи занимается компания «ORSO GROUP», у которой есть на это эксклюзивные права.

Павел, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На выставке представлено большое разнообразие верхней одежды, в том числе вещи, которые помогут почувствовать себя комфортно даже при минус 50 градусов. На распродаже есть модели курток для водителей, не сковывающие движения, а за счёт климат-контроля в таких нежарко. Есть стильные парки и легендарные «Аляски» для активного отдыха, обеспечивающие защиту от ветра, снега и дождя. Есть и вещи с натуральным мехом, которые добавляют образу элегантность».

Алина, менеджер выставки: «У нас здесь представлены самые популярные модели. Это «Аляски». Они есть на разных наполнителях, например, на кукурузном волокне, верблюжьей шерсти. Конкретно, вот эта, представлена на пух-пере. Сверху идёт трехслойная мембрана, которая не продувается ветром, она не намокает вообще. В такой модели можно ходить и при минусовой температуре. Она дышащая, в ней нежарко. Но в ней комфортно и при минус 35 градусах, если у вас под ней одна футболка на теле».

Только 5 дней - с 29 января по 2 февраля включительно выставка скандинавских брендов будет работать с 10.00 до 21часа в Мончегорске на улице Кондрикова, 16 (слева от касс магазина «Пятёрочка») и с 10.00 до 20 часов в Кандалакше на Первомайской улице, 31 (гостиница «Беломорье», ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.