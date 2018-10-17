Мурманскую область признали лучшим организатором ЕГЭ в России

Мурманскую область признали лучшим организатором Единого госэкзамена в России. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Панькова.

Лидерство среди субъектов страны нашей области досталось по целому ряду причин. На федеральном уровне отметили меры, которые проводит региональное министерство, специалисты школ, гимназий и лицеев Мурманской области. Среди них постоянный контроль за соблюдением необходимых требований, поддержка муниципальных образований и, конечно же, кропотливая работа организаторов экзамена. На протяжении нескольких лет область занимала верхние позиции рейтинга, но ветвь первенства ему достается впервые.

Екатерина Панькова, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Поэтому мы абсолютно всех поздравляем с этой победой. Сейчас мы обсуждаем с коллегами. Мы помним, как это в 2003 году начиналось. Мы вообще не знали, что это такое. Сейчас с нас можно брать пример. Хотя, конечно, на этом успокаиваться нельзя, потому что каждый год ставят новые задачи».