Ученые рекомендуют прекратить промысел мойвыВ Мурманске фиксируются температурные рекорды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.18 19:30

Мурманскую область признали лучшим организатором ЕГЭ в России

Мурманскую область признали лучшим организатором Единого госэкзамена в России. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Панькова.

Лидерство среди субъектов страны нашей области досталось по целому ряду причин. На федеральном уровне отметили меры, которые проводит региональное министерство, специалисты школ, гимназий и лицеев Мурманской области. Среди них постоянный контроль за соблюдением необходимых требований, поддержка муниципальных образований и, конечно же, кропотливая работа организаторов экзамена. На протяжении нескольких лет область занимала верхние позиции рейтинга, но ветвь первенства ему достается впервые.

Екатерина Панькова, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Поэтому мы абсолютно всех поздравляем с этой победой. Сейчас мы обсуждаем с коллегами. Мы помним, как это в 2003 году начиналось. Мы вообще не знали, что это такое. Сейчас с нас можно брать пример. Хотя, конечно, на этом успокаиваться нельзя, потому что каждый год ставят новые задачи».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Игорь Туленков
16.10.18 20:36
При всем уважении к нашим друзьям-организаторам фестиваля "НордРек" хотелось бы восстановить историческую справедливость. В Заполярье с 2011 по 2016 год проводился фестиваль "И на камнях растут деревь
Комментарий к новости:Исторические реконструкторы Заполярья провели свой первый фестиваль
Юлия
14.10.18 14:59
Здравствуйте! Мусор каких габаритов обязаны вывозить мусорщики (мы выставили 2 тумбочки к двери мусоропровода, мусорщик сказал, что не обязан их вывозить)? Отдельного договора с мусор вывозящей компа
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Ганус Наталья Николевна, пенсионерка, филолог по образованию (выпускница МГПИ).
14.10.18 00:33
Я, как мать, бабушка, педагог, передаю от своего имени и имени своих экс- коллег по работе и общей борьбе слова сочувствия и поддержке пострадавшей девочке-подростку и её родителям (законным представ
Комментарий к новости:Ужасающий случай подростковой жестокости произошел в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Спальный район». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области упорно держат цены на бензин на одном уровне-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро - на 27-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 303 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика