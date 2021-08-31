Мурманскую область с проверкой посетил член Центральной избирательной комиссии Евгений Колюшин

В регионе он провёл несколько дней, чтобы оценить готовность Заполярья к проведению выборов.

В наш регион Евгений Колюшин приехал, что называется без наскока, о визите представителя Центризбиркома знали. Готовились, но специально, наверняка, нет, ведь территориальному органу и так приходится работать, чтобы предстоящие выборы в областную Думу и Госдуму прошли без сучка. А ведь Мурманская область одна из немногих, где отдать свой голос можно будет буквально, не слезая с дивана.

Евгений Колюшин, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: «Отношение к дистанционному голосованию у меня кисло-сладкое Но эксперименты можно проводить».

На портале госуслуг уже 25 тысяч жителей региона зарегистрировались для голосования в дистанционном формате. Сделать пару кликов на экране смартфона или монитора компьютера проще, чем прийти на участок, тем не менее, если явка не подведёт, то с помощью привычных бумажных бюллетеней свой голос смогут отдать большая часть избирателей. У поборников традиционных выборов для этого будет три дня.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Два дня голосования фактически приходятся на учебные часы, но смешения потоков не будет происходить».

Это очень важно в условиях неутихающего коронавируса.

Борьба за сердца и мысли жителей Заполярья ведётся и среди участников предвыборной гонки. Агитационный период стартовал ещё 21 августа.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Эта избирательная кампания носит высокую конкурентность по выборам в Государственную Думу».

Как и раньше за соблюдением порядка на участках будут следить и наблюдатели и все желающие через камеры видеонаблюдения, такие устройства будут на каждом пункте для голосований.