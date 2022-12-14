Мурманскую область с визитом посетил директор и совладелец турецкой компании «МКС» Мурат Енер

Он встретился с представителем компании «Арктический камень», чтобы обсудит вопросы создания на территории Мурманской области современного горно-перерабатывающего комбината полного цикла, включающего добычу природного камня.

Турецкая компания «МКС» основана в 1978 году – это специализированный холдинг по производству, продаже и послепродажном обслуживании широкого спектра оборудования для добычи и глубокой переработки натурального камня: мрамора, гранита, травертина. Представители компании «Арктический Камень» побывали на предприятии «МКС» в Турции.

Сейчас компания «Арктический камень» ведёт, на территории Мурманской области геологоразведочные работы на пяти месторождениях облицовочного камня: белого, розового, голубого, красно-коричневого и серого цветов.

Александр Хмель, управляющий ООО «Арктический камень»: «Если мы возьмём дату старта начала нашего проекта 1 января 2023 года, то через год - это максимальный срок, если у нас всё будет срастаться хорошо, завод начнёт давать производительность ту, которую я вам говорил. Это 5000 кв. метров готовых изделий в месяц».

Уникальность турецкого оборудования – это высокая производительность резки камня. В России такого не найти. Как отметили предприниматели, никаких политических барьеров между компаниями нет.

Мурат Енер, директор, совладелец турецкой компании «MKSLimited» (МКС): «Да, это реально интересно для компании, потому что край богат ресурсами, особенно залежами гранита. Это дополнительная дверь для сотрудничества в дальнейшем».

В Мурманске построят завод по обработке камня «под ключ», добывать сырье будут открытым методом. На этапе пуска предприятия обслуживать оборудование и обучать сотрудников будет турецкая сторона. Рабочими местами обеспечат 100 человек. На встрече участники поговорили и о экологии.

Александр Хмель, управляющий ООО «Арктический камень»: «Добыча и переработка облицовочного камня, особенно современные технологии, позволяют производитель и добычу, и переработку этого сырья без какого-либо ущерба экологического. Здесь нет использования каких-то вредных химикатов при добыче камня, при переработке камня. По сути дела, это замкнутый цикл».

Турецкий гость отметить, что Мурманск удобен в плане логистики. Экспорт отсюда легко настроить.