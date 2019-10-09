Мурманскую область в Совете Федерации будет представлять Константин Долгов

Продолжаются кадровые перестановки инициированные губернатором Мурманской области. В этот раз изменения коснулись не кабинетов регионального правительства, а состава Совета Федерации. Мурманскую область в Совфеде вместо Игоря Чернышенко теперь будет представлять Константин Долгов.

Об этом на последнем заседании совета федерации сообщила его председатель Валентина Матвиенко. Пост сенатора Игорь Чернышенко занимал с 2013 года, большая часть трудовой деятельности политика связана с Мурманской областью. Что же касается Константина Долгова, то он занимал различные должности при Министерстве иностранных дел России.