Мурманскую область вновь накрыли снегопады и метели

В связи с этим в столице Заполярье объявлен режим повышенной готовности.

Юридическим лицам, организациям и предприятиям рекомендовано мобилизоваться и приложить все силы и средства по очистке от снега придомовых и подведомственных территорий.

На данный момент, работы по уборке проходят в усиленном режиме - снегоуборочные мероприятия осуществляются в круглосуточном режиме. Автомобилистов в такую погоду просят воздержаться от поездок, отдав предпочтение общественному транспорту. Пешеходам так же стоит быть внимательными, нередко в метель с крыш домов слетают опасные снежные шапки, способные причинить вред здоровью.