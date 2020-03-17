Мурманскую область вновь посетил испанский антрополог Мигель Анхель Хулиан

На этот раз изучением жизнь коренных народов учёный не ограничился.

Для начала уточним, учёный, приехавший к нам в Заполярье из Испании для изучения быта коренных народов, опасность не представляет. Он прибыл к нам задолго до введения ограничительных мер. Антрополог чувствует себя абсолютно здоровым и полным сил. Мигель побывал в разных уголках нашего края, даже добрался до Краснощелья.

Мигель Анхель Хулиан, учёный-антрополог: «Здесь все разные, что мы видели раньше у жителей Коми. Саами одеваются как коренные народы, на них современная одежда. И это для нас очень интересно».

Визит Мигеля, в первую очередь посвящён изучению жизни и быта саамов. Но помимо этого учёный презентовал свою книгу «Сибирская Арктика». Это первая испанская книга, рассказывающая о коренных народах Севера России.

Мигель Анхель Хулиан, учёный-антрополог: «Я рассказываю о последних двенадцатилетних исследованиях, которые мы провели, путешествуя по России. Я рассказываю о том, что мы видели, какие получили результаты исследований, как коренные народы перемещались по России».

По словам учёного-антрополога, он влюблен в наш край, в северную природу. И хоть Испания и Заполярье столь разные, есть одна схожесть – это люди. Мигель уверен, что мы, как и испанцы, очень душевные и искренние. Поэтому он ещё не раз будет рад вернуться сюда.