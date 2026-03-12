Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6

К таким встречам депутаты всегда открыты. Периодически они приглашают жителей города и области разных возрастов, чтобы познакомить желающих со структурой и работой законодательного органа.

На этот раз день открытых дверей прошёл в формате исторической гостиной. Указом Президента РФ 2026 год объявлен Годом единства народов России. В Мурманской области проживают представители более ста национальностей. Об этом напомнили учащимся на встрече. Также мурманчан ожидает великая дата – 110-я годовщина со дня основания города-героя.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «На примере творчества, жизненного пути Подстаницкого мы остановимся на любви к нашему краю. Я планирую прочитать стихотворение «Мурманск вечером» для того, чтобы на деле показать, насколько бережно старшее поколение относилось к нашему городу. Наша задача – продолжить эти традиции».

Одной из центральных тем встречи стала законотворческая работа по увековечиванию памяти. Также говорили о поддержке участников СВО и их семей.

В холле Думы расположена тематическая выставка с работами художников из Александровска. Ученики Кадетской школы и сами принимают активное участие в содействии нашим бойцам – пишут ободряющие письма.

Полина Лебедева, ученица Кадетской школы города Мурманска: «Я писала с начала СВО письма солдатам, много, оформляла их красиво и надеялась на то, что каждый солдат постарается его прочитать и ему это как-то поможет, воодушевит».

Посещение гостиной – возможность соприкоснуться с богатой историей Кольской земли. И этот визит находит большой отклик у молодого поколения.

Мария Бондаренко, ученица гимназии №6 г. Мурманска: «Очень интересно, всегда познавательно, мы много что узнавали».

Большую часть встречи посвятили работе Мурманской областной Думы. Учащимся рассказали о деятельности парламентариев и сферах, которые она охватывает.