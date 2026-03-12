В Губернаторском лицее пройдёт День открытых дверей для будущих 5-классников, 10-классников и их родителейСеверяне могут получить грант от областного правительства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.26 19:30

Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6

К таким встречам депутаты всегда открыты. Периодически они приглашают жителей города и области разных возрастов, чтобы познакомить желающих со структурой и работой законодательного органа.

На этот раз день открытых дверей прошёл в формате исторической гостиной. Указом Президента РФ 2026 год объявлен Годом единства народов России. В Мурманской области проживают представители более ста национальностей. Об этом напомнили учащимся на встрече. Также мурманчан ожидает великая дата – 110-я годовщина со дня основания города-героя.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «На примере творчества, жизненного пути Подстаницкого мы остановимся на любви к нашему краю. Я планирую прочитать стихотворение «Мурманск вечером» для того, чтобы на деле показать, насколько бережно старшее поколение относилось к нашему городу. Наша задача – продолжить эти традиции».

Одной из центральных тем встречи стала законотворческая работа по увековечиванию памяти. Также говорили о поддержке участников СВО и их семей.

В холле Думы расположена тематическая выставка с работами художников из Александровска. Ученики Кадетской школы и сами принимают активное участие в содействии нашим бойцам – пишут ободряющие письма.

Полина Лебедева, ученица Кадетской школы города Мурманска: «Я писала с начала СВО письма солдатам, много, оформляла их красиво и надеялась на то, что каждый солдат постарается его прочитать и ему это как-то поможет, воодушевит».

Посещение гостиной – возможность соприкоснуться с богатой историей Кольской земли. И этот визит находит большой отклик у молодого поколения.

Мария Бондаренко, ученица гимназии №6 г. Мурманска: «Очень интересно, всегда познавательно, мы много что узнавали».

Большую часть встречи посвятили работе Мурманской областной Думы. Учащимся рассказали о деятельности парламентариев и сферах, которые она охватывает.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире02:00«Бывшая с того света». Художественный фильм (16+)03:35Новости. Информационная программа (12+)04:00«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Обошли по деньгам: сферы, где женщины запрашивают больше мужчин-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Из-за снегопадов в Мурманской области оказались заблокированы подъезды к сотням контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»