День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.20 19:30
Мурманскую рыбопродукцию отведают в США
Одна из заполярных компаний, связанных с рыбной торговлей, получила специальную сертификацию для торговли в Соединённых Штатах.
Это одно из самых престижных и трудных для получения производителем удостоверений. Данный документ позволяет фирме поставлять пищевую продукцию на рынок США, который известен высокими требованиями.
Компания уже готовит первую поставку рыбной продукции за океан. Об этом сообщает региональное Министерство экономического развития.
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Последние комментарии
Varseniy
02.09.20 17:45
Молодцы! Ещё одна достопримечательность будет у нас. Лишь бы хвост вандалы не отбили.
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Ой, а чем заменим уголь?
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Наш Край особый! У нас даже партизанский отряд назывался "СОВЕТСКИЙ МУРМАН"... https://nevnov.ru/region/Murmansk/601987-partizanskii-otryad-sovetskii-murman-byl-rasformirovan-rovno-74-goda-nazad
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