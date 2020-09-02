Мурманскую рыбопродукцию отведают в США

Одна из заполярных компаний, связанных с рыбной торговлей, получила специальную сертификацию для торговли в Соединённых Штатах.

Это одно из самых престижных и трудных для получения производителем удостоверений. Данный документ позволяет фирме поставлять пищевую продукцию на рынок США, который известен высокими требованиями.

Компания уже готовит первую поставку рыбной продукции за океан. Об этом сообщает региональное Министерство экономического развития.