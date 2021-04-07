«Мурманскводоканал» продолжает модернизацию предприятия

Двигаясь в ногу со временем, на производственной базе обновляют оборудование, позволяющее сотрудникам качественно и, главное, безопасно выполнять свою работу.

В этом году «Мурманскводоканалу» исполняется 90 лет. И одно из старейших предприятий области обновляет производственную базу. Чтобы сотрудники могли работать на благо северян качественно, быстро и, главное, безопасно – необходимо отвечать современным требованиям.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Будем сейчас по чуть-чуть обновлять всё, что есть на предприятии. Потому что видите, всё устаревшее, всё советского стиля ещё. Поэтому всё, что нужно для производственного процесса, наша задача за год-два полностью поменять».

На предприятии уже появилась профессиональная шиномонтажная установка. Универсальный аппарат подходит для работ, как с легковыми автомобилями, так и с большой спецтехникой.

Алексей Шумилов, вулканизаторщик ГОУП «Мурманскводоканал»: «Раньше у нас уходило на колесо машины около часа - на разборку, ремонт и сборку. Сейчас уходит примерно 20 минут. И это можно делать одному человеку. Если тракторное колесо мы разбирали двоём-троём, то сейчас это делается элементарно одним специалистом».

Раньше на предприятии сотрудники бортировали колеса по старинке - с помощью кувалд и монтировок. Теперь опасные методы в прошлом.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это сократило простой транспорта, увеличило производительность автомобилей. На линии находятся дольше, значит, мы успеваем больше сделать на своих сетях».

Кроме того, производительность труда на «Водоканале» теперь увеличится и благодаря новой системе ежедневных предрейсовых медосмотров.

Иван Агафелов, начальник цеха автотранспорта и механизмов ГОУП «Мурманскводоканал»: «Предрейсовый медосмотр проходят дважды в день. С утра - с 8 часов рабочая смена и с 17.00, кто выходит во вторую».

Водитель на данном аппарате перед выездом измеряет давление, температуру и дышит в алкотестер. В конце осмотра выдаётся чек с номером и личными данными, который он приклеивает на путевой лист. За прохождением осмотра следит медик через установленную веб-камеру.

Сергей Забродин, мастер водопровода сети ГОУП «Мурманскводоканал»: «С появлением этого агрегата на нашем предприятии медкомиссию стало проходить намного проще. Я считаю, что это очень качественно, быстро и исключает человеческий фактор».

Такие системы уже давно работают на крупных предприятиях в столице. Теперь это появилось и у нас.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Эта система очень удобна. На сегодняшний день у нас на тестировании два комплекса стояли. Нами принято решение закупить три комплекса. Сейчас будем объявлять конкурсную процедуру и закупать».

При необходимости специалист аварийной службы может даже посреди ночи пройти осмотр, так как на линии есть дежурный врач. Ежедневно медицинский предрейсовый осмотр на базе в Мурманске проходят порядка 50 водителей водоканала.