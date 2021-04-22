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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.21 19:30

«Мурманскводоканал» продолжает серьёзную техническую модернизацию

Благодаря большому объёму проводимых работ, улучшается не только материально-техническая база предприятия, но расширяется география потребителей. Например, скоро жители Минькино получат качественную воду от ресурсной организации.

В прошлом году предприятие, которое снабжало водой жителей поёелка Минькино, обанкротилось и закрылось. Теперь этот вопрос решает «Мурманскводоканал». Организация подошла к делу серьёзно. Сейчас здесь перекладывают и строят два новых трубопровода из полиэтилена низкого давления.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Два серьёзных подрядчика в Минькино, которым нужна вода. Это предприятие «Море +», их труба 225-ая и предприятие «Морской терминал Тулома», у них 150-ая труба. Снабдив их, мы снабдим и посёлок полностью качественной гарантированной водой. Плюс ко всему мы планируем до середины июня развить там сеть посёлка - мы её закольцуем».

По словам руководителя «Водоканала», согласно плану ремонта, первая ветка водовода заработает в посёлке уже скоро. Также на водозаборе «Лавна» заменят старую насосную станции на более мощное современное оборудование.

Андрей Шашко, подрядчик: «Производители данного оборудования, это компании, которые зарекомендовали себя десятилетиями на мировом рынке. Насосное оборудование от немецкого производителя «КСБ», вся автоматика тоже из данной страны, производитель «Шнайдер электрик».

Переоснащение увеличит производительность при прежнем потреблении электроэнергии, что позволит сэкономить ресурсы предприятия. При этом тариф для потребителей никак не изменится.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «До этого стояло три советских насоса. Сейчас вы видели только, что один остался, он ещё 80-х годов прошлого века. Да, они надёжные и хорошие, но для примера, стояли насосы 90 квт потребления электричества, производительность была 90 кубов. Сейчас поставили насосы 95 квт, производительностью 140 кубов».

После реконструкции, которая завершится уже в мае, станция станет полностью автоматической, и не будет нуждаться в постоянном присутствии специалистов. Однако сокращений на предприятии не будет. Сотрудников переведут на другие объекты водоканала, которые сейчас нуждаются в их умелых руках.

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