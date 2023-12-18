«Мурманспас» - они первыми откликаются на беду

Хрупкая девушка Ксения с детства мечтала помогать людям, поэтому поступила на службу в МЧС. Однако, помимо основной работы у неё есть и соответствующее хобби – она волонтёр в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим. Ксения ищет людей в лесах и черте города, взрослых и детей. Иметь большое сердце, она не может пройти мимо чужого горя. Но ещё сложнее ей, когда старания заканчиваются трагедией.

Ксения Караман, координатор поисково-спасательного отряда «Мурманспас» Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: «Из самых недавних случаев - это Кильдинстрой, когда мы искали пожилого человека в лесу. Тогда, сожалению, сыграл фактор времени, мы не успели. Это самый тяжелый поиск был».

Если на улице зима или бушует непогода, то счёт в спасении может идти на минуты. Поэтому профессиональным спасателям так необходима помощь волонтёров. Ребята, получая информацию от тревожных служб, организованно участвуют в поисковых работах.

Егор Морозов, координатор поисково-спасательного отряда «Мурманспас» Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: «Если это лесные поиски, то мы полностью в подчинении спасателей. Они дают нам задачи, которые мы выполняем, задают нам квадраты, которые нам надо закрыть. Если это город, то напрямую держим связь с сотрудниками полиции и с родственниками. Первые поиски у нас начинаются после написанного заявления в полицию. Без него мы не отрабатываем версий».

В Национальном центре помощи числятся 20 волонтёров из разных уголков Мурманской области. Они с 2018 года занимаются поисками пропавших людей. Кроме того, добровольцы проводят лекции для школьников и студентов, рассказывая о своей деятельности и том, как вести себя, если потерялся, например, в лесу. Также они проходят обучения вместе со спасателями, совершенствуя свой навык.

Ксения Караман, координатор поисково-спасательного отряда «Мурманспас» Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: «В этом году они были в Сочи. Неделя проходила с сотрудниками МЧС. Все волонтёры наццентра всех регионов съезжались, мы получали новые знания, отрабатывали их на практике».

Егор Морозов, координатор поисково-спасательного отряда «Мурманспас» Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: «Каждый делится своими знаниями. Кто-то рассказывает о новом приёме, мы это используем в своей практике. Регион у нас достаточно тяжёлый, нигде нет такого рельефа, таких лесов, как у нас».

По словам волонтёров, в нашем регионе чаще всего пожилые люди теряются из-за деменции. Пропажа детей нередко связана с их желанием сбежать из дома. Грибников и охотников, потерявшихся в лесу, ищут в соответствующие сезоны. Очень важно, чтобы люди в первую очередь сами думали о своей безопасности. Например, отправляясь в поход, сообщали маршрут спасателям, уезжая надолго из дома – предупреждали родных и близких. А если в семьях есть дети или пожилые люди, то нужно уделять больше внимания им, чтобы не потерять в какой-то момент навсегда.