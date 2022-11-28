«Мурману» не удалось справиться с «Кузбассом»

26 ноября на стадионе Строитель столицы Заполярья хоккейный клуб «Мурман» провёл первую в сезоне домашнюю игру с командой «Кузбасс» из Кемерово в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом.

Противник для первого домашнего матча «Мурману» достался серьёзный. «Кузбасс» - одна из сильнейших команд Суперлиги чемпионата России по хоккею с мячом. Поэтому помощь болельщиков нашим хоккеистам пригодится как никогда. Многие за игрой любимого клуба наблюдают со старта сезона, смотрят трансляции, но живая игра дарит совершенно другие эмоции.

Валерий Бабурин, болельщик «Мурмана»: «Азарт, переживания, скорость, мастерство и техника - это впечатляет, просто огонь».

Кирилл Ежов, болельщик «Мурмана»: «Я пришёл на первую игру. Хочу посмотреть, как наша команда выиграет-проиграет мне будет всё равно, главное, поддержать команду. Мне нравится Константин Зубарев в нашей команде, он много голов забивал в прошлом сезоне. Михаил Красиков тоже много голов забивал. Желаю победы нашей команде!».

Помимо фанатов бенди клуб поддерживают правительство региона, администрация города и Мурманский морской торговый порт. Портовики, многие из которых сами не раз выходили на лёд, играли в хоккей, об ошибках и неудачах, которых пока было больше, говорят открыто.

Александр Масько, президент хоккейного клуба «Мурман»: «Сезон начался сложно. Плохо, если честно, мы выступили в Нижнем Новгороде. Это была первая игра, наверное, не собрались, не было подготовки на большом льду. Не повезло, если честно, в Ульяновске. Просто не повезло, «Воднику» уступили. А вот в Кирове сыграли достойно, наверное, считаю, что это и есть переломный шаг для команды».

Преданные болельщики помнят, как победоносно клуб выступал в Высшей лиге. Тогда «Мурман» громил соперника за соперником, становился чемпионом. Чтобы так же выступать в Высшем дивизионе, объективно нужно время.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «На протяжении профессиональной карьеры всякое было у нас: и взлёты, и победы, и стабильные победы в Высшей лиге. Это позволило нам принять решение совместно с попечительским советом перейти в Суперлигу, где более ответственные, более сильные соперники. Это как раз рост для наших спортсменов в перспективе, для того чтобы занимать более высокие места».

Несмотря на разницу занимаемых мест в турнирной таблице – северяне расположились на 12-м, а кемеровчане были вторыми – первый тайм проходил в равной борьбе.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Я уверена, что тренерский состав сделал всё возможное, чтобы в этом году в этом сезоне у нас игры были более результативные. Побед ждут и зрители, и болельщики наши, я уверена, что в этом сезоне не разочаруем их».

Во втором периоде «Кузбасс» счёт сравнял, а потом вышел вперед. «Мурман» попытался отыграться, но в результате пропустил гол, ставший последним в этой встрече. Игра завершилась со счётом 3:5 в пользу хоккейного клуба из Кемерово.

Следующий домашний матч «Мурман» сыграет против новосибирского «Сибсельмаша» 29 ноября на стадионе «Строитель», начало в 18.30.