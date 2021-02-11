«Мурману» в Красноярске накидали 13 мячей

Хоккейный клуб «Мурман» сыграл выездной матч в Красноярске с одним из лидеров турнирной таблицы суперлиги - командой «Енисей».

Разница в игре между нашими спортсменами и сибирским клубом почувствовалась с первых минут матча. До перерыва «Енисей» буквально раскатал «Мурман», на отдых хоккеисты ушли со счётом 7:0. Несмотря на то, что во втором тайме команда-соперник поменяла состав, выпустив на лёд более молодых игроков, на исход матча это мало повлияло. Уж очень быстро относительно наших спортсменов играли представители Енисея. В итоге встреча закончилась ещё одним поражением «Мурмана» со счётом 3:13.

Следующий матч заполярная ледовая дружина сыграет в Кемерово, где 13 февраля хоккеисты встретится с «Кузбассом».