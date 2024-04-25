Мурзилка и Алевера: конкурс детской рукописной книги продолжается

Финал состоится совсем скоро, а пока мы продолжаем знакомиться его участниками. И на очереди история сестер Сологуб, которые в этом году приняли участие в специальной номинации, посвящённой столетию журнала «Мурзилка».

Сестрам Сологуб нравится читать книги и погружаться в новые миры. Возможно, любовь к чтению у них появилась благодаря маме, которая работает в детско-юношеской библиотеке. Но именно это увлечение стало стимулом к созданию собственных рассказов. Сейчас девочки принимают участие в международном конкурсе детской рукописной книги.

Вера Сологуб, участница конкурса детской рукописной книги: «Я делала эту книжку из цветной бумаги, ракушек, камешков и пастели. Сестренка помогала раскрашивать кита, наклеивать помогала».

Вера рассказывает о своей книге «Мурзилка на краю света», которую она создала вместе с сестрой Александрой. Это произведение про путешествие знаменитого персонажа из одноименного журнала, который в этом году празднует 100-летие. И в честь этого юбилея девочки решили отправить Мурзилку в далекую и красивую Териберку.

Мария Сологуб, мама Веры и Александры: «Мурзилка познакомился с китом и камешками, которые родители нам привезли из Крыма. Это настоящие камешки. Кит у нас подружился с Мурзилкой и покатал его по всему океану. Эта книжка не только о дружбе, о том, что можно познакомиться даже на краю света и найти себе друзей, но и том, как чудесна и прекрасна наша северная природа. Мы всех приглашаем посетить Териберку и наш Мурманск, не только Мурзилку, но и всех жителей нашей страны».

Мама девочек помогала в создании произведения и поддерживала их на протяжении всего пути. Благодаря такой заботе в процессе даже маленькая Саша вдохновилась и написала свою книжку про ветряные станции. Девочка отправила знакомить с этими большими конструкциями персонажа с необычным именем Алевера.

Александра Сологуб, участница конкурса детской рукописной книги: «Я объединила тут два имени - Александра и Вера. Я писала и клеила, рисовала и делала Алеверу, и много ещё чего».

Сестры Сологуб признаются, что сами ни разу не были в Териберке и мечтали бы там побывать, как и персонаж их книги Мурзилка.

А пока они ждут результатов конкурса рукописной книги и очень надеются, что жюри оценит их работы по достоинству.