Мусор бывает разный

Пока люди сидят по домам, бытовых отходов стало больше, при этом коммерческие фирмы из-за вынужденного простоя вовсе перестали мусорить. В связи с этим представители компании «Управление отходами» обращаются к северянам с просьбой: максимально утрамбовывать тару, которую они отправляют в мусорные баки и не выбрасывать вместе с пищевыми отходами медицинские маски и перчатки.

И ещё один момент, на что обращают внимание специалисты: маски, перчатки - это медицинские отходы, если они раньше были, в основном, из больниц, то сейчас всё это кидают в общий контейнер, что является нарушением.